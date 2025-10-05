Diretta Sinner-Griekspoor oggi in finale all’ATP Shanghai: Jannik a caccia degli ottavi

Sinner gioca oggi contro Griekspoor ai sedicesimi del torneo di Shanghai. L'orario d'inizio è previsto non prima delle ore 14. In palio la sfida contro uno tra Vacherot e Machac. Il numero due al mondo, ha giocato 6 volte contro il 31° giocatore ATP con altrettante vittorie. Sinner-Griekspoor si potrà vedere in TV su Sky e in streaming su Sky GO e NOW.
Il percorso di Sinner a Shanghai e il prossimo avversario
Sinner in caso di vittoria contro Griekspoor (dopo il secondo turno vinto contro Altmaier), se la vedrà con il vincente di Vacherot-Machac. A seguire i quarti di finale contro uno Rune o Mpetshi Perricard. In semifinale possibile incrocio con Djokovic e poi un'eventuale finale con Zverev o il sogno derby con Musetti.
I precedenti tra Sinner e Griekspoor
Jannik Sinner e Tallon Griekspoor si conoscono bene: hanno già incrociato le racchette in sei occasioni e il bilancio parla chiaro, con l’azzurro avanti 6-0. Un dominio nei numeri che però non racconta del tutto la realtà. Più di una volta, infatti, l’olandese è riuscito a complicargli la vita: nei loro confronti diretti Sinner ha lasciato per strada due set e in quattro circostanze è stato costretto a risolvere la sfida al tie-break. Tra i match più significativi c’è senza dubbio la finale di Coppa Davis 2024, che resta il precedente di maggior peso tra i due.
Dove vedere Sinner-Griekspoor oggi all'ATP Shanghai in tv e streaming
Dove vedere Sinner-Griekspoor in TV? Il match dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai non sarà visibile in chiaro. La copertura televisiva è infatti affidata in esclusiva a Sky, che proporrà la sfida sul canale 203, Sky Sport Tennis, con la telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile sulle piattaforme riservate agli abbonati Sky Go e NOW.