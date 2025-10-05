Diretta Sinner-Griekspoor oggi in finale all’ATP Shanghai: Jannik a caccia degli ottavi

Jannik Sinner e Tallon Griekspoor si conoscono bene: hanno già incrociato le racchette in sei occasioni e il bilancio parla chiaro, con l’azzurro avanti 6-0. Un dominio nei numeri che però non racconta del tutto la realtà. Più di una volta, infatti, l’olandese è riuscito a complicargli la vita: nei loro confronti diretti Sinner ha lasciato per strada due set e in quattro circostanze è stato costretto a risolvere la sfida al tie-break. Tra i match più significativi c’è senza dubbio la finale di Coppa Davis 2024, che resta il precedente di maggior peso tra i due.