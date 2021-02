Roma-Milan è una gara valida per Serie A 2020/2021. La gara si gioca oggi 28 febbraio 2021 allo stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45. La gara sarà trasmesso in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (disponibile anche in 4K) e Sky Sport 252. La gara si potrà vedere anche in streaming grazie a Sky-Go e Now Tv. La gara di andata finì con un pirotecnico e molto discusso 3-3 a San Siro.

La Roma e il Milan vengono dalla qualificazione agli ottavi di Europa League di giovedì scorsi ma il passaggio del turno è arrivato in modo diverso: i giallorossi hanno fatto un sol boccone del Braga, 2-0 all’andata e 3-1 al ritorno; mentre il Milan ha dovuto trarre vantaggio dalla regola delle reti in trasferta per avere la meglio sulla Stella Rossa, 2-2 a Belgrado e 1-1 a Milano. Nell’ultimo turno di campionato la Magica ha pareggiato 0-0 in casa del Benevento mentre il Diavolo ha perso 3-0 il derby meneghino.

Formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Guida

Assistenti: Bindoni e Longo. Il Quarto Uomo sarà Piccinini.

Il VAR sarà Irrati, aVAR Cecconi.