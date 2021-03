Napoli-Bologna è una gara valida per Serie A 2020/2021. La partita si gioca oggi 7 marzo 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (disponibile anche in 4K) e Sky Sport 252. La gara si potrà vedere anche in streaming grazie a Sky-Go e Now Tv. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Daniele Adani.

Entrambe le squadre non hanno vinto nell’ultimo turno e hanno bisogno di punti per cercare di raggiungere i loro obiettivi. Il Napoli ha pareggiato in casa del Sassuolo per 3-3 dopo un match rocambolesco che lo ha visto sempre inseguire ma nel finale sono stati i neroverdi a dover rincorrere e pareggiare nei minuti di recupero. Il Bologna ha perso in casa del Cagliari per 1-0 dopo la bella vittoria in casa con la Lazio e la prova della Sardegna Arena ha perplessità sulla costanza dei rossoblù.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: Valeriani e Lo Cicero. Il Quarto Uomo sarà Ghersini.

Il VAR sarà Di Paolo, aVAR De Meo.