Questo sarà il 174° derby di Milano in Serie A: i nerazzurri hanno ottenuto 66 successi (tra cui quattro nelle ultime cinque sfide) mentre sono 52 i trionfi dei rossoneri. Completano il quadro i 55 pareggi. La precedente occasione in cui Milan e Inter si sono affrontati in Serie A trovandosi ai primi due posti in classifica è stata il 2 aprile 2011: in quell'occasione grande vittoria per 3-0 del Diavolo e stagione che culmino con la vittoria dell'ultimo Scudetto.

L'unica volta che il derby di Milano si è giocato il 21 febbraio era il 2004 e vinse Milan per 3-2 in rimonta. Alle reti della prima frazione di Stankovic e Cristiano Zanetti per i nerazzurri risposero Tomasson, Kakà e Seedorf.