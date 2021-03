Fiorentina-Milan è una gara valida per il campionato di Serie A 2020/2021. La partita si gioca oggi 21 marzo 2021 allo stadio Artetmo Franchi di Firenze con fischio d’inizio fissato alle ore 18.00. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (disponibile anche in 4K) e Sky Sport 252. La gara si potrà vedere anche in streaming grazie a Sky-Go e Now Tv. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Massimo Ambrosini.

Nell’ultimo turno la Viola è tornata alla vittoria in casa del Benevento dopo due sconfitte e un pareggio: la squadra di Cesare Prandelli è alla ricerca di una continuità di risultati positivi che le consentirebbe di navigare in un mare un po’ più calmo rispetto alle acque tormentate della zona salvezza. Discorso diverso per il Milan: i rossoneri hanno perso una sola volta nelle ultime 20 trasferte di Serie A ma vengono da due sconfitte consecutive, con Napoli e Manchester United, tra campionato e Europa League. Il Diavolo dovrà reagire dopo l’eliminazione dalla competizione europea e in casa della Fiorentina vuole i 3 punti per accorciare dall’Inter.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Eysseric; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Passeri e Rossi L. Il Quarto Uomo: Di Martino.

Al VAR Massa mentre come aVAR Di Vuolo.