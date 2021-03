Cagliari-Juventus è in programma alle 18.00 di domenica 14 marzo ed è una delle partite valida per il 27° turno del campionato di Serie A. Si gioca alla Sardegna Arena di Cagliari e vede di fronte la Juve umiliata e ferita dopo l'eleminazione dalla Champions League e le polemiche soprattutto nei confronti di Cristiano Ronaldo, controi padroni di casa guidati da Semplici e alla ricerca di punti salvezza. La partita è in diretta in TV sui canali Sky per i soli abbonati così come per lo streaming attraverso SkyGo o Now TV.