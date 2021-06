La partita Portogallo-Germania è tra quelle dell'Europeo 2021 che possono essere viste sia in chiaro e gratuitamente sia a pagamento in modalità criptata. Nel primo caso ci si collega alla Rai, Rai1 il canale dedicato a Euro 2021, e si potrà seguire la partita in tempo reale sulla TV. Nel secondo caso bisogna essere abbonati al servizio Sky per potersi collegare con i canali di Sky Sport che seguono l'evento. A pagamento anche lo streaming di Sky, attraverso l'applicazione SkyGo mentre sul portale RaiPlay si può seguire online la partita senza pagare e in chiaro.