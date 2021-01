Milan-Torino è la partita che si gioca oggi alle 20.45 in posticipo serale e valida per la 17a giornata di Serie A. Si gioca a San Siro, vuoto per le normative Covid e vede di fronte la capolista Milan contro il Torino ,che veleggia nelle parti basse della classifica. La gara verrà trasmessa in diretta da DAZN sia per la trasmissione in tv sia per lo streaming. Pioli cerca il rilancio dopo la prima sconfitta stagionale che ha frenato il Milan in vetta, pur non perdendola grazie alla contemporanea sconfitta dell'Inter contro la Sampdoria. Il Torino ha bisogno assolutamente di punti pesanti per rilanciarsi e uscire dalla zona rossa della classifica. I granata sono in un momento positivo da 4 giornate con tre pareggi e una vittoria. Ad arbitare l'incontro sarà Fabio Maresca l’arbitro del prossimo Milan-Torino. È questa la designazione arbitrale per il prossimo match dei rossoneri. I guardalinee saranno Galetto e Prenna, quarto uomo Fabbri. In Sala Var invece Marco Guida e Valentino Fiorito.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Calhanoglu, Ibrahimovic, Conti, Kalulu, Musacchio, Maldini, Colombo, Duarte, Frigerio. All.: Pioli

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Gojak, Rodriguez; Verdi, Belotti. A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Baselli, Zaza, Ansaldi, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Nkoulou, Linetty, Buongiorno. All.: Giampaolo