Diretta Milan – Atalanta di Serie A alle 18 oggi 23 gennaio 2021: la cronaca della partita

La diretta di Milan – Atalanta è una gara della diciannovesima giornata della Serie A 2020/21. Si gioca oggi, domenica 23 gennaio 2021, con fischio di inizio alle 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. La partita sarà trasmessa in diretta TV sul canale Sky Serie A e Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NowTv. Tre punti importanti per entrambe le squadre: la formazione rossonera, reduce dal successo di Cagliari, è prima in classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter; la Dea, dopo i due pareggi con il Genoa e nel recupero con l’Udinese vuole tornare al successo per tornare in lizza per un posto in Champions League. Calhanoglu ancora fuori per il Covid ma Pioli potrà contare sui rientri di Theo Hernandez, Rebic e Krunic oltre al nuovo acquisto Meitè. Gasperini ritrova Gosens, Freuler e il tandem d’attacco Zapata-Ilicic.