Juventus – Sassuolo è la partita valevole per il diciassettesimo turno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi domenica 10 gennaio alle 20.45 allo Juventus Stadium di Torino. Un match ai vertici della classifica, a separare la formazione di Pirlo e la squadra di De Zerbi c'è un solo punto. I bianconeri hanno 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, e sono quarti in classifica. I neroverdi, invece, sono quinti con 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). La Juventus viene dalla vittoria in casa del Milan, in cerca del terzo successo consecutivo per tornare ad essere protagonista della lotta scudetto. Il Sassuolo ha vinto contro il Genoa e vuole mantenersi in zona Europa. In questo campionato, la squadra di casa ha segnato 32 gol subendone 15 con Cristiano Ronaldo (14 gol) miglior marcatore della squadra e della Serie A. Per i neroverdi, invece, sono 29 i gol segnati e 23 quelli subiti ed hanno in Berardi (7 gol) il giocatore che ha segnato più reti. L’incontro verrà trasmesso in diretta TV sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (201 e 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del digitale terrestre), in streaming su SkyGo e Now Tv.

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci; Frabotta, McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traorè; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Arbitro: Massa

Assistenti: Imperiale, Colarossi. IV Uomo: Abisso

Al VAR Chiffi assistito da Di Iorio