Brutte notizie per Andrea Pirlo che al 19′ minuto di Juventus-Sassuolo è costretto a sostituire Weston McKennie a causa di un infortunio. A chiedere il cambio è stato lo stesso centrocampista statunitense che appena uscito ha mimato al suo allenatore il problema occorsogli facendo capire che si sia fatto male nell'azione in cui aveva effettuato uno stacco dal terreno per tentare di colpire il pallone di testa. Si ipotizza dunque che si tratti di un piccolo problemino muscolare. Bisognerà però ora attendere gli esami strumentali per capire l'entità del problema e, soprattutto, se sarà disponibile per il big match contro l'Inter in programma la prossima giornata di campionato.

A far ben sperare i tifosi juventini c'è però il modo in cui McKennie ha lasciato il terreno di gioco dell'Allianz Stadium al momento della sostituzione con Aaron Ramsey. Il 22enne texano è infatti uscito dal campo correndo facendo pensare che abbia chiesto il cambio per precauzione fermandosi cioè appena ha sentito una prima avvisaglia per non peggiorare la sua situazione e non incappare in un più grave infortunio.

Spera che non si tratti di nulla di grave anche Andrea Pirlo che non sa ancora se nel match di Coppa Italia contro il Genoa (in programma mercoledì) e soprattutto in quello di campionato contro l'Inter (domenica alle 20:45) potrà recuperare i tre calciatori attualmente positivi al Covid-19 (Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthjis de Ligt) e l'infortunato Alvaro Morata ai box già da tre gare. L'assenza dello statunitense dunque potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà il tecnico bianconero che vede sempre più allungarsi la lista degli indisponibili.