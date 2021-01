Infortunio Dybala, costretto al cambio in Juventus-Sassuolo: le sue condizioni

Paulo Dybala è uscito per infortunio nel finale di primo tempo di Juventus-Sassuolo. L’attaccante argentino ha accusato problemi al ginocchio in seguito ad un contrasto con Ferrari. Ha provato a stringere i denti per qualche secondo, per poi accasciarsi al suolo e chiedere la sostituzione alla panchina bianconera.