Diretta Irlanda del Nord-Italia 0-0 qualificazioni Mondiali, ammonito Tonali

L'Italia cerca a Belfast i punti necessari per qualificarsi ai Mondiali del 2022. Dopo il pareggio con la Svizzera gli Azzurri hanno bisogno di una vittoria in Irlanda del Nord per strappare il pass per il Qatar ma un orecchio sarà sempre rivolto alla gara degli elvetici contro la Bulgaria: la selezione di Mancini e quella di Yakin hanno gli stessi punti ma per il momento i campioni d'Europa hanno una migliore differenza reti (+11 a +9), che gli permetterebbe di qualificarsi nel caso la situazione non mutasse completamente. Per la Nazionale Italiana c'è bisogno di una vittoria convincente anche dal punto di vista realizzativo e per questo motivo Mancio ha pensato di affidarsi ad un tridente tecnico, composto da Chiesa, Insigne e Berardi; per affrontare la difesa fisica degli irlandesi.

La sfida del Windsor Park si giocherà alle ore 20.45 e sarà possibile seguire in dirette TV e streaming su Rai Uno e su RaiPlay.