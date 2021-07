Diretta F1 qualifica sprint GP Silverstone oggi, risultati e regole della nuova Sprint Race

Oggi è il giorno del debutto della Gara Sprint in Formula 1. A partire dalle ore 17:30 a Silverstone andrà infatti in scena la Qualifica Sprint del GP della Gran Bretagna, decimo round del Mondiale F1 2021. La qualifica sprint F1 di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in differita su TV8 a partire dalle 20.15.

F1 oggi: a che ora inizia la gara sprint a Silverstone

Le qualifiche sprint del GP della Gran Bretagna 2021 di F1 iniziano oggi alle ore 17.30 (ora italiana) e dovrebbe concludersi verso le ore 18.oo. Si tratta infatti di una mini-gara di 100 km della durata di circa mezz'ora senza pit-stop obbligatori che farà guadagnare punti iridati ai primi tre classificati, assegnerà la pole position e determinerà le posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica.

Formula 1 oggi in TV, GP Silverstone: orari TV8 e Sky della qualifica sprint

La Sprint Race Silverstone si può vedere in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming sull'app SkyGo o, dopo aver acquistato il singolo ticket, anche sulla piattaforma NOW. Le qualifiche sprint di oggi si potranno guardare anche in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 20.15. .