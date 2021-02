Stella Rossa-Milan è il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra serba, allenata dall'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic, è un avversario molto difficile da affrontare. In rosa ci sono anche due italiani come Diego Falcinelli e Pippo Falco, l'ex Lecce passato da pochissimo alla corta di ‘Deki'. Un derby per lui contro la squadra di Pioli che arriva a questa sfida consapevole di doversi giocare subito una grossa fetta di qualificazione nonostante domenica dovrà giocare il big match contro l'Inter in campionato che vale uno Scudetto.

Stankovic punta su Falcinelli in attacco nel suo 3-4-2-1 di partenza. Invece sarà 4-2-3-1 classico per il tecnico rossonero che si affida a Mandzukic nel ruolo di prima punta con Castillejo, Krunic e Rebic a sostegno. Meité e Bennacer in mediana con Kalulu nel ruolo di terzino destro. Confermata anche la presenza di Theo Hernandez. Il match del Marakana di Belgrado, verrà trasmesso in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go.