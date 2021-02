Lazio – Bayern Monaco, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio ‘Olimpico' di Roma, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252 (canale 252). La gara dell'Olimpico sarà inoltre trasmessa anche in chiaro da Mediaset su Canale 5 a partire dalle ore 21:00. Il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League sarà inoltre visibile in streaming con l'app di Sky Go e attraverso Now Tv, ovvero il sevizio di streaming on demand di Sky che consente di poter guardare la gara acquistando il pacchetto ad essa dedicato. Essendo trasmessa in chiaro su Canale5, la partita di Champions League sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play.