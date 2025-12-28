Cremonese-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Cremonese-Napoli sarà visibile in chiaro e in diretta tv solo per gli abbonati a DAZN. Si potrà assistere al match anche sintonizzandosi su DAZN 1, canale 214 di Sky (per coloro che hanno attivato il servizio). La telecronaca è condotta da Riccardo Gentile, che ha al suo fianco Dario Marcolin per il commento tecnico.

L'incontro sarà visibile anche in diretta streaming ma sempre e solo su DAZN collegandosi direttamente al sito oppure sfruttando la app o, ancora, utilizzando dispositivi quali Chromecast, PlayStation, Xbox, TIMVISION box.