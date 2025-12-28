Cremonese-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Cremonese-Napoli per la 17ª giornata di Serie A. Conte non ha convocato Olivera, Beukema e Lukaku e punta su Hojlund in attacco. Diretta TV e streaming su DAZN.
Cremonese-Napoli in diretta, è appena iniziata la partita dello Zini.
Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Cremonese-Napoli:
CREMONESE (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Zerbin, Pezzella; Sanabria, Vardy. All. Nicola. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Vandeputte, Faye, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.
NAPOLI (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.
Come arriva il Napoli alla partita di Cremona
Il Napoli di Conte arriva a Cremona con la consapevolezza di aver vinto l'ultima Supercoppa Italiana. Gli azzurri in campionato sono nelle parti alte della classifica e nell'ultimo match di campionato hanno perso 1-0 in casa dell'Udinese e dunque vorranno riscattarsi quanto prima in attesa di recuperare a metà gennaio la partita contro il Parma.
Come arriva la Cremonese a questa partita
La Cremonese di Nicola ha sorpreso in questa prima parte di stagione. I grigiorossi arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato 0-0 in casa della Lazio all'Olimpico. In classifica i lombardi al momento sono fermi all'undicesimo posto con 21 punti.
Dove vedere Cremonese-Napoli di Serie A in TV e streaming
Cremonese-Napoli sarà visibile in chiaro e in diretta tv solo per gli abbonati a DAZN. Si potrà assistere al match anche sintonizzandosi su DAZN 1, canale 214 di Sky (per coloro che hanno attivato il servizio). La telecronaca è condotta da Riccardo Gentile, che ha al suo fianco Dario Marcolin per il commento tecnico.
L'incontro sarà visibile anche in diretta streaming ma sempre e solo su DAZN collegandosi direttamente al sito oppure sfruttando la app o, ancora, utilizzando dispositivi quali Chromecast, PlayStation, Xbox, TIMVISION box.