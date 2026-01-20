Champions League
Copenaghen-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: danesi in 10 uomini

La diretta live di Copenaghen di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

20 Gennaio 2026 20:00
Ultimo agg. 21:39
Immagine

La diretta live della partita Copenaghen-Napoli per la 7a giornata di Champions League. Per Antonio Conte e il suo Napoli occasione d'oro per rialzare la testa in Europa, nella sfida al Copenaghen a pari punti in classifica. Il match è iniziato. Diretta TV e in streaming su Sky.

21:38

Fallaccio di Delaney su Lobotka, il capitano del Copenaghen espulso dopo l'intervento del VAR

Bruttissimo fallo a gamba alta su Stanislav Lobotka del capitano del Copenaghen Thomas Delaney: cartellino rosso diretto dopo l'intervento del VAR (l'arbitro gli aveva mostrato il giallo).

A cura di Paolo Fiorenza
21:31

Kotarski chiude su Di Lorenzo, ancora Napoli in avanti

Bella azione sulla destra del Napoli, con Di Lorenzo liberato profondo in area: il cross secco dell'esterno azzurro trova pronto alla respinta il portiere del Copenaghen Kotarski.

A cura di Paolo Fiorenza
21:23

Napoli vicinissimo al vantaggio: grande azione di Vergara, tiro a fil di palo

Il Napoli è sceso in campo con un ottimo approccio a Copenaghen: azzurri vicinissimi al vantaggio al 19′ con Vergara, che appena dentro l'area salta un avversario e fa partire un destro basso che sfiora il palo.

A cura di Paolo Fiorenza
21:14

Napoli subito pericoloso: Hojlund sfiora la traversa

Al 10′ il Napoli si rende subito pericoloso con Rasmus Hojlund, il cui destro dal limite dell'area – dopo essere stato innescato da Vergara – sfiora la traversa.

A cura di Paolo Fiorenza
21:10

Buon avvio del Napoli, Conte sorprende sugli esterni

Il Napoli è partito con buon piglio a Copenaghen: azzurri padroni del pallino fin dal calcio d'inizio. Antonio Conte sorprende schierando Gutierrez a destra, con Spinazzola a sinistra.

A cura di Paolo Fiorenza
21:00

Copenaghen-Napoli, inizia la partita di Champions League

Tutto pronto a Copenaghen, dove il Napoli sfida i padroni di casa in un testa a testa da dentro o fuori: entrambe sono a 7 punti in classifica.

A cura di Alessio Pediglieri
20:30

Come arriva il Napoli alla partita contro il Copenaghen

Il Napoli non può sbagliare a Copenaghen dove lo attende la classica gara da dentro o fuori: a 7 punti e con due sole gare prima della fine del turno a girone unico i Campioni d'Italia non possono più sbagliare. La sconfitta contro il Benfica pesa moltissimo in chiave passaggio turno.

A cura di Alessio Pediglieri
20:22

Come arriva il Copenaghen alla sfida col Napoli

Il Copenaghen ha 7 punti come il Napoli ma arriva da due vittorie consecutive: contro il Kairat e sul campo del Villarreal mostrando un crescendo importante in chiave Europa dove punta alla qualificazione via playoff

A cura di Alessio Pediglieri
20:17

Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Copenaghen-Napoli, settima giornata della fase a girone della Champions-League:

COPENAGHEN (4-4-2):Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Lopez, Meling; Achouri, Delaney, Madsen, Elyounoussi; Dadason, Cornelius. All: Jacob Neestrup

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Højlund. All: Antonio Conte

A cura di Paolo Fiorenza
20:13

Dove vedere Copenaghen-Napoli di Champions League in TV e streaming

Copenaghen-Napoli si vedrà su Sky in TV e in streaming. Dalle 21:00 la parita è trasmessa sul canale 252 e Sport Calcio, ma anche sull'app SkyGo e su NOW on demand

A cura di Alessio Pediglieri
Immagine
Immagine
Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Notizie
