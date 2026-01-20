Copenaghen-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: danesi in 10 uomini

La diretta live della partita Copenaghen-Napoli per la 7a giornata di Champions League. Per Antonio Conte e il suo Napoli occasione d'oro per rialzare la testa in Europa, nella sfida al Copenaghen a pari punti in classifica. Il match è iniziato. Diretta TV e in streaming su Sky.
Fallaccio di Delaney su Lobotka, il capitano del Copenaghen espulso dopo l'intervento del VAR
Bruttissimo fallo a gamba alta su Stanislav Lobotka del capitano del Copenaghen Thomas Delaney: cartellino rosso diretto dopo l'intervento del VAR (l'arbitro gli aveva mostrato il giallo).
Kotarski chiude su Di Lorenzo, ancora Napoli in avanti
Bella azione sulla destra del Napoli, con Di Lorenzo liberato profondo in area: il cross secco dell'esterno azzurro trova pronto alla respinta il portiere del Copenaghen Kotarski.
Napoli vicinissimo al vantaggio: grande azione di Vergara, tiro a fil di palo
Il Napoli è sceso in campo con un ottimo approccio a Copenaghen: azzurri vicinissimi al vantaggio al 19′ con Vergara, che appena dentro l'area salta un avversario e fa partire un destro basso che sfiora il palo.
Napoli subito pericoloso: Hojlund sfiora la traversa
Al 10′ il Napoli si rende subito pericoloso con Rasmus Hojlund, il cui destro dal limite dell'area – dopo essere stato innescato da Vergara – sfiora la traversa.
Buon avvio del Napoli, Conte sorprende sugli esterni
Il Napoli è partito con buon piglio a Copenaghen: azzurri padroni del pallino fin dal calcio d'inizio. Antonio Conte sorprende schierando Gutierrez a destra, con Spinazzola a sinistra.
Copenaghen-Napoli, inizia la partita di Champions League
Tutto pronto a Copenaghen, dove il Napoli sfida i padroni di casa in un testa a testa da dentro o fuori: entrambe sono a 7 punti in classifica.
Come arriva il Napoli alla partita contro il Copenaghen
Il Napoli non può sbagliare a Copenaghen dove lo attende la classica gara da dentro o fuori: a 7 punti e con due sole gare prima della fine del turno a girone unico i Campioni d'Italia non possono più sbagliare. La sconfitta contro il Benfica pesa moltissimo in chiave passaggio turno.
Come arriva il Copenaghen alla sfida col Napoli
Il Copenaghen ha 7 punti come il Napoli ma arriva da due vittorie consecutive: contro il Kairat e sul campo del Villarreal mostrando un crescendo importante in chiave Europa dove punta alla qualificazione via playoff
Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali
Ecco le formazioni ufficiali di Copenaghen-Napoli, settima giornata della fase a girone della Champions-League:
COPENAGHEN (4-4-2):Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Lopez, Meling; Achouri, Delaney, Madsen, Elyounoussi; Dadason, Cornelius. All: Jacob Neestrup
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Højlund. All: Antonio Conte
Dove vedere Copenaghen-Napoli di Champions League in TV e streaming
Copenaghen-Napoli si vedrà su Sky in TV e in streaming. Dalle 21:00 la parita è trasmessa sul canale 252 e Sport Calcio, ma anche sull'app SkyGo e su NOW on demand