Club Brugge-Atalanta 1-1, il risultato LIVE della partita di Champions League 2024-2025

18:00 A dirigere il match ci sarà l’arbitro turco Umut Meler.

Gasperini conferma Rui Patricio tra i pali, con Posch riproposto come braccetto di destra nella difesa a tre composta anche da Hien e Djimsiti. In mezzo al campo non possono mancare De Roon ed Ederson, con Bellanova a destra e Zappacosta sulla sinistra. Davanti De Ketelaere e Retegui agiranno davanti a Pasalic.

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta conferma il 3-4-1-2: Rui Patricio – Posch, Hien, Djimsiti – Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta – Pasalic – De Keteleare, Retegui.

Hayen schiera tre trequartisti - Talbi, Vanaken, Tzolis – alle spalle di Jutglà, schierato come unica punta. In mezzo al campo tocca a Jashari e Onydika, mentre nella difesa a quattro ci saranno Seys, Ordonez, Mechele e De Cuyper. Tra i pali Mignolet.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brugge si schiera con un 4-2-3-1: Mignolet – Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper – Jashari, Onyedika – Talbi, Vanaken, Tzolis – Jutglà.

La Dea non deve però sottovalutare questo incontro: il Brugge ha già dimostrato di essere un pericolo, in particolar modo tra le mura di casa, stadio in cui ha battuto l’Aston Villa e pareggiato proprio contro la Juventus meno di un mese fa.

Il Brugge non sta attraversando un periodo di grandissima forma, con una sola vittoria nelle ultime sei partite tra tutte le competizioni, ovvero l’ultima in campionato contro l’OH Leuven per 1-0, formazione rimasta in 10 uomini ad inizio ripresa.

L’Atalanta arriva dalla convincente vittoria per 5-0 in trasferta contro l’Hellas Verona, con Gasperini che si gode un Retegui straripante: l’attaccante italo-argentino ha già raggiunto quota 20 gol in Serie A.

Primo dei due appuntamenti in programma in sette giorni tra Brugge e Atalanta: chi vince passa agli ottavi di finale di Champions League, dove sarà sfida contro una tra Lille e Aston Villa.