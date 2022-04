Champions League, Chelsea-Real Madrid dove vederla in diretta TV e streaming: Canale 5 o Amazon Prime? Le formazioni della partita di oggi

Oggi allo Stamford Bridge il Chelsea di Tuchel affronta il Real Madrid di Ancelotti per la partita di andata dei quarti di Champions League. Il match sarà trasmesso in diretta TV e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, anche gratis. Non è prevista la diretta in chiaro su Canale 5.

I Blancos proveranno a riscattare l'eliminazione in semifinale della passata stagione della Coppa dei Campioni: i Blues raggiunsero la finale, poi vinta, contro il Porto eliminando proprio il club spagnolo (1-1 al Bernabeu, 2-0 a Stamford Bridge). Il tecnico Ancelotti dovrebbe essere in panchina, risultato negativo al Covid.

I campioni in carica di Tuchel si sono qualificati ai quarti dopo aver eliminato il Lille agli ottavi. La formazione di Ancelotti ha superato un ottavo di finale complesso contro il PSG: sconfitta al Parco dei Principi 0-1 e vittoria per 2-o al Bernabeu.

Le probabili formazioni di Chelsea e Real Madrid. Tuchel in campo con il 3-4-2-1: ancora panchina per Lukaku, sarà Havertz titolare insieme a Kovacic e Pulisic. Ballottaggio in difesa tra Thiago Silva e Chalobah. A centrocampo Kantè e Jorginho insieme a Azpilicueta e Alonso. Ancelotti ritrova Casemiro, che partirà titolare insieme a Modric e Kroos. Tridente d'attacco classico con Rodrygo, Benzema e Vinicius.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz. All.Tuchel

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All.Ancelotti

Il Real Madrid non è mai riuscita a vincere a Stamford Bridge con il Chelsea che potrebbe diventare il primo club inglese ad eliminare il Real in più di un'occasione dalla Coppa dei Campioni. Tutte le informazioni sul match sono disponibili sul sito ufficiale della UEFA.

0