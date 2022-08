Calciomercato, ultime news in diretta: la Juve chiude per Kostic e valuta Depay. Napoli: oggi arriva Sirigu, attesa per Raspadori

Le ultimissime notizie di calciomercato oggi 9 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juventus. La fumata bianca con l'Eintracht Francoforte può arrivare nella giornata odierna. L'accordo tra le parti per Filip Kostic è ormai definito. L'esterno mancino serbo, che i tedeschi inizialmente avrebbero voluto trattenere in occasione della Supercoppa europea, arriverà a Torino prima. La distanza tra i club è davvero minima, si ragiona sui bonus e sulle cifre per dimensionare i milioni della parte fissa. Quanto al calciatore, per lui è pronto un triennale con stipendio netto di 3,5 milioni. News sono attese anche a centrocampo: il Manchester United ha chiesto ufficialmente Adrien Rabiot, la Juve si è detta pronta a trattare la cessione. La casella lasciata vuota dal francese sarebbe occupata da Paredes del Psg (favorito) oppure Frattesi del Sassuolo. In attacco si valutano Muriel e Depay, con l'olandese che potrebbe liberarsi a zero dal Barcellona attraverso la rescissione consensuale,

Calciomercato Napoli. È la settimana che porta a sciogliere i nodi di mercato per consegnare a Spalletti i giusti rinforzi e completare la rosa. Questione portiere: gli azzurri si sono assicurati il sì di Sirigu che oggi svolgerà le visite mediche poi firmerà un contratto di un anno (con opzione per un'altra stagione) e percepirà uno stipendio di circa 700 mila euro. L'estremo difensore 35enne sarà il secondo a prescindere: sia di Meret (qualora dovesse restare e avrebbe accanto un compagno di reparto esperto, che può guidarlo e dargli serenità) sia del possibile nuovo arrivo. Chi? Il nome in pole al momento rispetto a Kepa del Chelsea è Navas del Psg, che potrebbe essere ingaggiato con la formula del prestito e la compartecipazione al pagamento dello stipendio da parte dei francesi. Con il club transalpino c'è in ballo anche la cessione di Fabian Ruiz: c'è già l'accordo tra giocatore e società, si lima l'intesa economica. Il Napoli chiede 30 milioni, il Psg propone 25 milioni più bonus ma l'operazione è in discesa. A centrocampo gli azzurri potrebbero prendere Nandez del Cagliari mentre per l'attacco è giunta alla stretta decisiva la transazione col Sassuolo per Raspadori. Le parole dell'ad degli emiliani, Carnevali, sono chiare: "C’è un tempo in cui dobbiamo chiuderla, ed è di pochi giorni, al massimo entro questa settimana". Raspadori e il Napoli sono già d'accordo (contratto fino al 2027, 2,5 milioni a stagione), serve chiudere l'intesa col Sassuolo sulle condizioni economiche (ha chiesto 35-40 milioni), sulla formula di pagamento, i bonus ed eventuale percentuale sulla futura rivendita.

Mercato Inter. La rescissione del contratto con Alexis Sanchez non è stata indolore, il cileno ha ottenuto una buonuscita di 10 milioni lordi. Un ‘ricco' addio funzionale al prossimo contratto col Marsiglia per il quale adesso è libero di firmare. Attenzione alle mosse in uscita, che sono il tema caldo di questa fase del mercato nerazzurro considerata la necessità di mettere a posto i conti. Il Sassuolo conduce una trattativa parallela alla cessione di Raspadori al Napoli: ha bruciato la concorrenza dell'Atalanta per Pinamonti, la richiesta dell'Inter è di 20 milioni. Il Psg è pronto a piazzare l'ennesimo affondo per Skriniar, in caso di partenza si farà un tentativo per Akanji che per adesso è fuori squadra al Borussia Dortmund. È in scadenza nel 2023, lo si può prendere anche per una somma ‘possibile' di 10 milioni di euro.

Milan news. Un colpo in attacco e un altro in difesa. Il Milan riflette sulle opportunità a disposizione. Dall'Inghilterra i tabloid rilanciano di un ritorno di fiamma per Hakim Ziyech del Chelsea. Quanto al ruolo di centrale nel reparto arretrato, nelle ultime ore il nome di Diallo ha preso quota rispetto a Tanganga e N'Dicka (Eintracht). Diallo può arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto a cifre più contenute rispetto a Tanganga del Tottenham e piace perché può essere schierato anche nel ruolo di terzino.

Calciomercato Roma. Le cessione di Carles Perez (Celta Vigo) e Villar (Sampdoria) movimentano le trattative in uscite. C'è ancora un nome in lista di sbarco: Shomurodov diretto al Bologna. Una volta liberata la casella in attacco i giallorossi potranno accogliere Belotti, con il quale c'è già accordo da tempo. Attenzione, però, a Tanganga: gli agenti del centrale del Tottenham sono stati avvistati a Trigoria (Zagadou e Bailly le possibili alternative).

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

0