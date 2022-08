Calciomercato, ultime news in diretta: Juve, pronto un biennale per Depay. Napoli, ora Navas. Milan su Onyedika, l’Inter chiude per Acerbi

Tra calciomercato e seconda giornata di campionato. La giornata odierna, domenica 21 agosto, sarà interlocutoria e farà da prologo alla prossima settimana, quando inizierà ufficialmente il conto alla rovescia in vista dell'ultima settimana di trattative. Le ultime news in tempo reale accendono i riflettori sul Napoli che, dopo aver ufficializzato anche Raspadori, adesso attendono solo che si sbrogli la matassa Navas-Psg per accogliere il portiere. A Torino la Juventus ha pronto un biennale per Depay, che sta risolvendo il contratto con il Barcellona.

A meno di offerte indecenti Skriniar non si muove dall'Inter (per il difensore è nel cassetto un rinnovo del contratto fino al 2027). A completare il pacchetto difensivo sarà Acerbi (nella foto), il cui nome è favorito per il ruolo di quarto centrale. Il Milan valuta due profili low cost per difesa (Tanganga) e centrocampo (Onyedika). Belotti attende solo un cenno per spostarsi a Roma, sponda giallorossa, ma il ‘gallo' potrebbe non essere l'unico colpo considerato l'interesse per il possibile addio di Zakaria alla Juve.