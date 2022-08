Calciomercato, ultime news in diretta: Depay più vicino alla Juve, Milan su Diallo, Akanji vuole l’Inter, il Napoli chiude per Raspadori, Navas e Ndombele

Le notizie di calciomercato oggi 16 agosto e le trattative in tempo reale di Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: la settimana di Ferragosto può sbrogliare la matassa delle trattative che permetterebbero ai bianconeri di chiudere due operazioni importanti. La prima riguarda Memphis Depay, sempre più vicino: l'attaccante olandese (che ha un contratto fino al 2023) ha avuto il benestare del Barcellona per svincolarsi. Cosa manca? L'accordo di massima c'è sulla base di un biennale con stipendio da circa 6 milioni netti, serve trovare la quadra su alcuni dettagli contrattuali. La seconda fa riferimento a Paredes: l'affare col Psg per il centrocampista argentino è legato a doppio filo all'uscita di Rabiot diretto al Manchester United (per una somma di 20 milioni più bonus). Nel frattempo la Juve cuce la trama dell'intesa coi francesi in base alla formula del prestito con diritto di riscatto mentre col giocatore l'intesa già c'è.

Milan news: un difensore per potenziare il reparto. È l'obiettivi del Milan che anche in questa settimana lavorerà in tale direzione. I contatti con il Psg proseguono per Diallo che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Nulla da fare al momento per Tanganga: il Tottenham è disposto a trattare solo in caso di obbligo di riscatto. Un nuovo tentativo i rossoneri lo faranno Oliver Ross, attaccante classe 2004 dell'Aalborg, e Raphael Onyedika, centrocampista del Midtjylland.

Mercato Inter: non ci saranno rivoluzioni e il difensore che arriverà dovrà colmare la casella lasciata vacante da Ranocchia. È in questo solco che l'Inter – come chiarito da Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta – si muove sul mercato. Due i nomi in lizza: Manuel Akanji che ha aperto al rinnovo del contratto per un altro anno con il Borussia Dortmund, situazione che gli permetterebbe di andare a Milano in prestito con diritto di riscatto per rilanciarsi. L'alternativa è Francesco Acerbi della Lazio. Operazioni in entrata ma anche in uscita, una in particolare: Cesare Casadei può finire al Chelsea. I Blues hanno alzato l'asticella dell'offerta a 10 milioni di euro, i nerazzurri ne chiedono 15. Da oggi riparte la discussione con la possibilità di modulare l'accordo con i bonus oppure una percentuale sulla futura rivendita.

Calciomercato Napoli: Dopo Simeone c'è un tris di acquisti in canna. Raspadori, Navas e Ndombele hanno già detto sì ma serve chiudere le operazioni con i rispettivi club. Potenzialmente in questa settimana gli azzurri potrebbero chiudere tre colpi importanti, a cominciare dall'attaccante del Sassuolo. Le parole del dirigente, Carnevali, sono chiare: "Non blocchiamo nessuno, però cediamo alle nostre condizioni. Quanto manca? Abbiamo fatto una nostra richiesta, vedremo gli sviluppi". La situazione al momento è questa: De Laurentiis ha offerto 28 milioni più 5 di bonus mentre gli emiliani non si smuovono dalla richiesta di 30 milioni più 5 di bonus (facilmente raggiungibili). L'affare Navas è legato in qualche modo a Fabian Ruiz ormai vicinissimo al Psg. Le cifre e la formula per l'arrivo del portiere passano anche dalla compartecipazione eventuale all'ingaggio dei francesi. Stesso discorso anche per Ndombele del Tottenham per il quale sono stati fatti grandi passi in avanti. Fatta col prestito oneroso di 1 milione con riscatto a 30. C'è grande fiducia sulla conclusione positiva di tutte le trattative.

Calciomercato Roma: Belotti s'è detto disponibile ad attendere ancora qualche giorno, nonostante il pressing di Nizza e Galatasaray. L'ex attaccante del Torino ha l'accordo con i giallorossi ma senza la cessione di Shomudorov al Bologna non si può sbloccare l'operazione. In un senso o nell'altro sono attese novità chiarificatrici anche in questa settimana. In difesa la scelta sarà su uno tra Zagadou, Lindelof e Bailly (da prendere in prestito).

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

