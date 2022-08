Calciomercato, ultime news in diretta: Ronaldo-Napoli come va a finire. Juve-Paredes, si tratta a oltranza. Milan, ora Vranckx

Le notizie di calciomercato oggi 30 agosto e le trattative di Napoli, Juventus, Milan, Roma, Inter e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Napoli. Cristiano Ronaldo in azzurro è l'operazione che l'agente del calciatore, Jorge Mendes, ha provato a cucire negli ultimi giorni ipotizzando perfino uno scambio clamoroso con il Manchester United per Victor Osimhen. Non c'è mai stata una trattativa vera e proprio ma un'apertura da parte del club partenopeo al procuratore a certe condizioni (130 milioni per il cartellino dell'attaccante, ingaggio di CR7 quasi del tutto a carico dei Red Devils per il prestito di un anno) e nell'attesa che fosse formulata una proposta ufficiale. Quest'ultima non è arrivata (a meno di clamorosi e incredibili colpi di scena) e fa il paio con l'ingaggio da 100 milioni di euro della stella dell'Ajax, Antony, da parte della società di Old Trafford. Altro dettaglio tutt'altro che trascurabile: la preferenza espressa da CR7 per il Chelsea. Quante possibilità ci sono ancora che sia estratto il più classico coniglio dal cilindro? Molto basse, molto basse davvero. È tutto finito e sfumato? Allo stato dei fatti così sembra, considerata la difficoltà di formalizzare un affare così complesso entro le 20 di giovedì 1 settembre. Ma nelle ultime ore s'è fatta largo perfino la possibilità del prestito del campione ma senza scambio, con Osimhen che resta in Serie A. Detto di CR7 restano due situazioni da chiudere ancora per il Napoli: l'una lo sarà entro domani, con il trasferimento di Fabian Ruiz che svolgerà le visite mediche col Psg (23 milioni, bonus compresi); l'altra resta in bilico fino agli ultimi giorni di mercato ed è quella che dovrebbe portare Navas in azzurro. Qual è il problema? Non l'intesa tra giocatore e partenopei ma il mancato accordo sulla buonuscita da corrispondere al portiere per la risoluzione del contratto.

Calciomercato Juventus. Quando arriva Paredes? È la domanda che si fanno i tifosi bianconeri e, complice la definizione della cessione di Fabian Ruiz dal Napoli al Psg, alimenta la convinzione che tutti i pezzi del mosaico vanno a incastro, compreso lo sbarco del centrocampista argentino a Torino. Tra i tasselli ci sono anche le partenze di Fagioli (in prestito alla Cremonese), Arthur (piace a Sporting Lisbona e Lione) oppure Zakaria. Quanto alla formula, ed è stato il vero motivo del rallentamento dell'affare, quella scelta è del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni (mentre il Psg vuole che siano più agevoli) per una valutazione complessiva tra i 15 e i 20 milioni. Si tratta a oltranza ma c'è un ‘piano b', è Douglas Luiz dell'Aston Villa.

Milan news. Ufficializzato l'ingaggio di Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04, il club rossonero si prepara a piazzare anche l'ultimo colpo. È Aster Vranckx, 19 centrocampista del Wolfsburg. Prestito con diritto di riscatto è la formula scelta per indirizzare l'affare ma tra i due club c'è ancora una lieve differenza tra domanda è offerta. Possibile, dunque, che si chiuda con l'aggiunta di qualche bonus anche in virtù della prima offerta ufficiale presentata in giornata dal Milan (12 milioni di euro). Operazione vicina alla chiusura.

Calciomercato Inter. L'altolà che arriva dal presidente Zhang ha congelato il trasferimento di Acerbi dalla Lazio. Sembrava lui il difensore da prendere per accontentare il tecnico. Invece è arrivato uno stop improvviso all'arrivo (prestito gratuito con diritto di riscatto) del centrale 34enne che era atteso per la giornata di martedì per svolgere le visite mediche ed firmare il contratto annuale da 2.2 milioni netti. Tramontate le piste Akanji e Chalobah.

Calciomercato Roma. Sistemato l'attacco cin Belotti, la Roma attende solo di ufficializzare l'acquisto di Mady Camara. Il centrocampista è atteso per la giornata odierna: visite mediche e firma daranno il via libera alla sua avventura nella Capitale. Operazione con l’Olympiacos compiuta sulla base di un prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, più una percentuale sull’eventuale futura rivendita a favore del club greco nel caso la Roma eserciti l'opzione.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato a quattro giorni dalla fine del mercato estivo.

0