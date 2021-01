Tra gli obiettivi della Roma, anche l'esterno argentino Gonzalo Montiel. Il calciatore classe 1997, in possesso del passaporto spagnolo, è un giocatore molto duttile che potrebbe fare comodo a sorpresa: può giocare su entrambe le fasce e sia in posizione di terzino che in mediana. Le ultime indiscrezioni confermano che il River Plate per lasciarlo partite chiede circa 5 milioni di euro (ha un contratto in scadenza a giugno, quando potrebbe liberarsi a zero).