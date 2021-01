Il Mercato della Roma appare in stand-by. In queste prime ore di trattative non ci sono grandi novità sul fronte giocatori ma una mossa della dirigenza apre a nuove prospettive: l'ingaggio ufficiale del nuovo ds, proveniente dal Benfica, Tiago Pinto che darà man forte ai giallorossi nella ricerca di nuovi giocatori dal profilo internazionale. I nomi caldi? I soliti, come il ritorno di El Shaarawy, oramai dato per certo anche se ci sono da definire modalità, tempistiche e costi. Poi Abada e il talento del Verona di Juric, Zaccagni.