Il mercato della Roma dipende in questo momento da Edin Dzeko. Il centravanti anche oggi si è allenato a parte, dopo che Fonseca ha preferito non consentirgli di lavorare con il resto del gruppo. Prosegue dunque la situazione di stallo tra il centravanti e il tecnico, con la società che sta valutando la possibilità di un addio del primo. Sulle sue tracce ci sono Inter e Juventus ma la situazione è complicata, anche alla luce del poco tempo. Per sbloccare il tutto potrebbero tornare utili delle contropartite gradite. Nel frattempo i giallorossi hanno scartato le piste Ferreyra e Diego Costa, mentre arrivano smentite per Giroud, e continuano a lavorare per il portiere Silvestri, anche per giugno.