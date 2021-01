Divock Origi dovrebbe restare in Premier League. L'attaccante del Liverpool non è in vendita ma prenderebbe in considerazione eventuali offerte che partano dai 20 milioni di euro. L'unico club che può avvicinarsi è il Wolverhampton, che cerca un centravanti dopo i problemi capitati a Raul Jimenez. I Wolves sarebbero pronti a prelevarlo con un prestito iniziale con un’opzione di acquisto successiva ma non è da escludere anche l’arrivo a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, l’Hertha Berlino si sarebbe mossa nelle ultime ore per avere Ivan Perisic e Christian Eriksen ma Marotta e Ausilio avrebbero chiuso alla cessione per il prezzo proposto e la volontà dei due calciatori di giocare ancora in una big. Sul danese c'era un'offerta del Leicester di 4 milioni per il prestito oneroso e tutto lo stipendio pagato dagli inglesi ma non è stata ritenuta all'altezza.