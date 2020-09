La Roma non molla ancora la pista Smalling. Dopo l'arrivo di Kumbulla, il club giallorosso sta però cercando un altro centrale dato che a breve dovrà salutare Fazio e Juan Jesus ormai a un passo dall'addio.

Ma le difficoltà per arrivare al centrale inglese sono tante e allora la Roma avrebbe messo nel mirino Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 di proprietà del Barcellona che lo scorso anno era stato in presto allo Schalke 04. In passato era stato anche accostato a Milan e Napoli ma ora potrebbe diventare davvero un candidato ideale per la Roma.