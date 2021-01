Da tempo si parla di Bernard e El Shaarawy per l'attacco della Roma, ma in realtà i giallorossi stanno cercando di acquistare il Papu Gomez, che è stato messo alla porta dall'Atalanta, dopo uno screzio con il tecnico Gasperini. La società nerazzurra preferirebbe cedere il giocatore all'estero, ma ha fissato un prezzo anche per la Serie A: circa 12 milioni di euro. Cifra troppo alta per la Roma che non vuole investire così tanto per un calciatore si molto forte ma che ha superato la trentina. La chiave per questa trattativa potrebbe essere il centrocampista Diawara, che ha perso tante posizioni con Fonseca e potrebbe passare in nerazzurro, nell'ambito di uno scambio, non alla pari, con Gomez. Si è raffreddata la pista per Montiel, mentre torna caldo il nome di Reynolds.