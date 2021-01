Ferma per ora la squadra del presidente Friedkin che cercherà di chiudere due trattative in entrata, ma non subito. L'argentino Montiel potrebbe essere prelevato sul finire del mercato. Montiel è un esterno della River Plate del 1997 e darebbe più opzioni a Fonseca. Mentre in avanti si parla da giorni di El Shaarawy, che piace molto anche alla Fiorentina, e a Bernard, attaccante dell'Everton che potrebbe essere anche scambiato con il portiere Olsen che è già in forza ai Toffees, che l'hanno prelevato solo in prestito. Se Felipe Anderson diventerà dell'Everton, la Roma potrebbe avere via libera per il brasiliano Bernard, che Fonseca ha avuto ai tempi dello Shakhtar Donetsk.