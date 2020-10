Calciomercato Napoli, Bakayoko obiettivo principale: ultimissime notizie

Le ultime notizie del 2 ottobre sulle trattative di mercato del Napoli con acquisti e cessioni in diretta. Il Napoli in questi ultimi giorni di mercato cercherà di stringere per Bakayoko, centrocampista francese che è stato espressamente richiesto da Gattuso. Koulibaly resterà, da definire il futuro di Milik.