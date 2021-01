Le ultime notizie in tempo reale sulle trattative di calciomercato del Napoli si concentrano anzitutto sulle cessioni. Senza uscite è difficile che i partenopei possano effettuare colpi in entrata. I nomi caldi sono sempre gli stessi sia pure con qualche news ulteriore considerati gli sviluppi più recenti: il Marsiglia adesso fa sul serio per Milik, Malcuit e Ounas (attualmente in prestito al Cagliari) sono destinati al Parma se tutto va bene, tutto fermo invece per Lobotka (almeno per adesso).

Partiamo dall'attaccante polacco, che può essere la chiave di volta per altre operazioni: ha detto sì al trasferimento in Francia, manca l'accordo economico tra società. Intesa che potrebbe vedere la fumata bianca nei prossimi giorni poiché l'Olympique ha alzato l'offerta relativa alla parte fissa (10 milioni) ed è pronto a discutere sui bonus (fino a 5 milioni). Cifre che si avvicinano di molto ai 18 milioni inizialmente richiesti dal Napoli.

Chi prende il Napoli? Bella domanda… L'esterno sinistro è una priorità ma in quel ruolo c'è abbastanza copertura. Il nome? Sempre lo stesso: Emerson Palmieri potrebbe essere un'opportunità da sfruttare negli ultimi giorni se il Chelsea aprirà al prestito con diritto di riscatto.

Due le ipotesi per il futuro sul tavolo, ma si tratta di profili per giugno come rilanciato da Sky. Il primo è Nuno Mendes (18) dello Sporting ma ha una valutazione molto alta, l'altro molto seguito è Nuno Tavares (20) del Benfica.