Diogo Dalot nelle prossime ore sarà a Milano e effettuerà le visite mediche prima della firma sul contratto con il Milan: il calciatore arriva in prestito secco. L'accordo con il Manchester United è arrivato nella serata di ieri. Intanto prende quota l'ipotesi Antonio Rudiger. Visto che Tomiyasu non è un obiettivo raggiungibile, nelle ultime ore i rossoneri avrebbe avviato i contatti per il centrale del Chelsea. Per completare la difesa Maldini e Massara hanno pensato all'ex Roma visto che la retroguardia del Diavolo ha dovuto mettere a dura prova Kjaer e Gabbia, costretti agli straordinari a causa degli infortuni di Musacchio e Romagnoli e la positività al Covid-19 di Duarte.

Per quanto riguarda il centrocampo, un obiettivo sta per sfumare: Bakayoko sembra vicinissimo al Napoli con la formula del prestito secco e se questa mattina verranno risolti gli ultimi dettagli, il giocatore francese potrebbe essere in Italia già domani.