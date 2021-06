Calciomercato Milan: Calhanoglu aria di rinnovo, Ziyech, Giroud e Tomori i nomi caldi con il Chelsea, le ultimissime news

Le ultime news di mercato del Milan del (GIORNO) (MESE): tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni in diretta, con gli aggiornamenti sui nuovi giocatori della squadra rossonera. Calhanoglu può accettare l’offerta per il rinnovo di cui si sta discutendo col club, piace molto Ziyech, dal Chelsea, per la trequarti. In dirittura d’arrivo per il riscatto di Tomori (riscatto) e per la trattativa su Giroud (parametro zero). Il PSG sempre vicinissimo a Donnarumma.