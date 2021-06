Il Milan continua a filtrare con il Chelsea per diversi giocatori ritenuti congrui al progetto rossonero. Per il centrale Tomori, arrivato a gennaio si è oramai ad un passo per il riscatto definitivo che si aggira attorno ai 28 milioni di euro. Su Giroud, al di à del rinnovo, resta lo spiraglio per la clausola cessione all'estero, ma il Milan non vuole spendere nulla per il cartellino del francese. L'ultimo nome caldo è quello di Hakim Ziyech per la trequarti: il giocatore è arrivato a Londra una stagione fa, pagato 40 milioni e guadagna 7 milioni l'anno.

Sul fronte interno si osserva con molta attenzione la questione Psg-Donnarumma: se venisse confermata dai fatti la proprosta monstre dei parigini, il Milan saluterebbe l'oramai ex numero 1 ancor prima della fine degli Europei. Idea che sarebbe ben accolta da tutti perché darebbe serenità a tutti gli attori in causa. Poi, si parla del rinnovo di Theo Hernandez che non è in dubbio: da stabilire quando sedersi attorno ad un tavolo e trattare.