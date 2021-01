Nonostante la sconfitta con la Juventus, il Milan è rimasto al comando della Serie A. I rossoneri hanno fuori ben sette giocatori e possono sfruttare questa finestra di mercato per cercare di rinforzare la rosa di Pioli, che ha bisogno soprattutto di un centrocampista. Il d.s. Massara prova un'accelerata per Kouadio Kone, giocatore del Tolosa. Ma prima potrebbe arrivare il difensore Mohamed Simakan. A distanza i rossoneri seguono anche Thauvin. Il Celtic sembra intenzionato a sborsare 10 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo Diego Laxalt, che era stato ceduto in prestito la scorsa estate.