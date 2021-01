La salvezza il Crystal Palace ancora non l'ha conquistata, ma ha inizia l'anno con 22 punti, che sono un bottino eccellente per la squadra londinese che guarda con fiducia al futuro e pensa anche di poter cedere monetizzando al massimo Zaha, esterno offensivo che piace a tante squadre incluse il Psg e il Milan. Il tecnico Roy Hodgson in conferenza stampa ha fatto capire che il giocatore potrebbe andare via:

Ci sono state molte speculazioni su di lui negli anni e lascio cadere queste preoccupazioni. Sta bene e non mi sorprende che ci siano club che vorrebbero ingaggiarlo, ma tante cose vanno sistemate prima che un giocatore lasci un club. Io sono felice che al momento Zaha stia giocando così e stia dimostrando disciplina, concentrazione e passione per il calcio e il club. Finché non avrò motivo di pensare il contrario, mi aspetto che continui così.