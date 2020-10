Il Milan vuole chiudere il mercato con l’arrivo di un difensore e oltre al nome di Antonio Rudiger per cui i rossoneri avrebbero chiesto al Chelsea un prestito secco, la società sta lavorando anche su Ozan Kabak. Le ultime indiscrezioni raccontano dei nuovi contatti per il promettente classe 2000 turco, già perno dello Schalke 04. Potrebbero esserci novità nelle ultime ore. Ma di certo il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta valutando altre alternative come ad esempio Nacho del Real Madrid.

Una pista mai tramontata e ancora calda negli ultimi giorni di mercato del Milan. In attacco invece è stata mollata la pista Jovic e allora i rossoneri stanno provando a chiudere qualche colpo in uscita come ad esempio Laxalt che è molto richiesto dal Betis Siviglia, ma anche da Sporting Lisbona e Olympiacos. Il terzino è chiuso e non considerato da Pioli come un titolare. Nella giornata di oggi, intanto, arriverà la firma di Diogo Dalot sul contratto del Milan.