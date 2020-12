Il Milan si trova spiazzato con Donnarumma, il portiere talento che dovrà rinnovare subito per non essere ceduto a parametro zero a chi si farà avanti. La volontà c'è ma i soldi richiesti sono troppi: 10 milioni a stagione è la base su cui trattare con il Milan che sta lavorando per uno sconto corposo. Firmerà il rinnovo Kessie che con la cura Pioli si è ritrovato, così come ha fatto Krunic che resterà in rossonero. Si lavora sempre per un vice Ibrahimovic ma al momento tutte le trattative sono in stand by.