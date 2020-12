Il Milan ha le idee chiare per il mercato invernale. E mentre in campo i rossoneri si preparano a difendere il primato in classifica in un mese di gennaio che si prevede molto intenso i dirigenti proveranno a rinforzare la squadra con un colpo per ogni reparto. Serve soprattutto un attaccante, Pioli ha bisogno di un vero vice Ibrahimovic: si segue Edouard del Celtic, ma anche Gianluca Scamacca attualmente al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo che pretende 20 milioni di euro.

I dirigenti del Milan però devono anche iniziare a trattare con Mino Raiola il rinnovo di Gigio Donnarumma, fin qui determinante in questa splendida stagione della squadra di Pioli. Il 21enne portiere della Nazionale sembra voglia chiedere un ingaggio da vero top player da quasi 10 milioni di euro netti a stagione. Se firmerà questo contratto diventerà il secondo portiere più pagato al mondo, dopo Oblak.