Nelle ultime notizie di calciomercato del Milan, i rossoneri continuano a seguire Lazaar, nome messo al primo posto dal Milan per il ruolo di vice-Theo Hernandez sulla sinistra. L’ex Palermo e Benevento, che si è liberato dal Newcastle, può rappresentare un’occasione a parametro zero. Nelle prossime ore le parti si parleranno per chiudere eventualmente l’affare. L’alternativa resta Vina del Palmeiras anche se è difficile in questo momento mettere in piedi una trattativa dato che il giocatore domani giocherà la Coppa Libertadores e il mercato chiuderà lunedì. Più plausibile che se ne possa parlare per il mese di giugno.

Chi invece in difesa può essere seriamente considerato un altro obiettivo per l’estate, è Nikola Milinkovic. Non convinto del progetto Prandelli, il giocatore, classe 1997, non avrebbe ancora trovato l’intesa con Commisso e per questo i rossoneri potrebbero aprire una discorso con la viola in vista della prossima stagione. Altra situazione monitorata al massimo, è quella di Florian Thauvin che non prolungherà il suo contratto con il Marsiglia e con il Siviglia, altra pretendente, che ha preso il Papu Gomez, il Milan resta l’unica pretendente per il giocatore campione del mondo con la Francia nel 2018. Nel frattempo sono in fase avanzata le trattative per il rinnovo di Hakan Calhanoglu per un contratto fino al 2024. Maldini ha offerto un nuovo stipendio di 4 milioni a stagione. Calha vuole di più e chiede 5 milioni ma a metà strada si può chiudere.