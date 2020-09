In attesa di debuttare in campionato e di affrontare il Bodo Glimt nel terzo turno preliminare di Europa League, il Milan prova a lavorare sul mercato per regalare a Stefano Pioli un'alternativa per il reparto offensivo. Con Romagnoli infortunato, Gabbia ancora acerbo e Musacchio e Duarte che non convincono, il club rossonero ha infatti bisogno di un giocatore pronto ad entrare e a far reparto con Kjaer. I nomi cerchiati in rosso sull'agenda di Maldini sono sempre gli stessi: Milenkovic, Pezzella e Ayer. Per quanto riguarda le uscite, il primo a salutare Milanello dovrebbe invece essere Paquetà. Nelle prossime ore è atteso l'assalto finale del Lione.