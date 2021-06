Per Calhanoglu continua il countdown per il probabile rinnovo: il centrocampista turco ha rifiutato la proposta araba da 8 milioni a stagione e si è rimesso al tavolo col Milan. Trattativa in stand-by per gli Europei ma c'è dialogo e questo potrebbe portare ad una fumata bianca. Per Dalot, in difesa, difficoltà nel trovare accordi economici con lo United mentre per Romagnoli si è affacciato il Barcellona: timi do approccio, si è in attesa di capire se vi siano possibilità di trattativa reale.