Le ultime notizie di calciomercato del Milan, vedono i rossoneri pronti a chiudere un altro colpo importante per rafforzare la rosa a disposizione di Pioli. Nella sessione di gennaio sono arrivati giocatori del calibro di Tomori, Meité e Mandzukic e ciò di cui necessità il club rossonero, è sicuramente un vice-Theo Hernandez. Il nome in cima alla lista della società del diavolo è quello di Achraf Lazaar, classe 1992, che si è svincolato dal Newcastle e a cui il Milan dovrebbe riconoscere una cifra simbolica di 350mila euro. In alternativa, Matias Vina del Palmeiras che costa 4 milioni di euro.

Più irrealistica, magari per il prossimo anno, la trattava per José Gayà del Valencia. Costo dell'operazione: 35 milioni di euro per un giocatore che è anche capitano degli spagnoli. Ma il Milan proverà a fare un tentativo clamoroso per Douglas Costa. I rossoneri vorrebbero il brasiliano in prestito e dovrebbero pagare 1 milione per convincere i tedeschi a lasciarlo andare. L'ostacolo potrebbe però essere rappresentato dallo stipendio del giocatore, ritenuto ancora molto alto. Solo un sacrificio dell'ex Juventus potrebbe rendere eventualmente possibile il trasferimento.