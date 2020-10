Calciomercato Lazio, Sarr per la difesa ma l’alternativa può essere Queiros. Bastos in uscita

Le ultime notizie del 4 ottobre sulle trattative di mercato della Lazio con acquisti e cessioni in diretta, e gli aggiornamenti sulla rosa del club allenato da Simone Inzaghi. I biancocelesti avrebbero mostrato interesse per Malang Sarr, difensore di proprietà del Chelsea. L’alternativa può essere rappresentata da Queiros. In uscita Bastos e Akpa Akpro.