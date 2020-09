La Lazio è pronta a definire l'acquisto di Andreas Pereira dal Manchester United. La società biancoceleste sta lavorando sul talentoso centrocampista classe 1996 che sbarcherà a Roma in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro con buona pace di Callejon e Draxler, obiettivi ormai sfumati. Il direttore Tare ha confermato che il giocatore sarà nella Capitale tra 2 o 3 giorni con il tecnico, Simone Inzaghi, molto soddisfatto del suo acquisto. Per quanto riguarda la difesa, l'accordo di Hoedt, sembra ormai definito con il giocatore che è ormai pronto per le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto con la Lazio per un prestito con diritto di riscatto dal Southampton nonostante alcuni ostacoli che stanno rallentando la trattativa.

In entrata la Lazio sta trattando anche un portiere, si tratta di Gabriel Pereira. Estremo difensore brasiliano con cittadinanza italiana, attualmente di proprietà del Monaco. Il classe 2002 gioca con la seconda squadra del club monegasco. In uscita invece c'è Wallace che starebbe per firmare con il Malatyaspor, squadra che milita nella massima serie del campionato turco. Per lui pronto un contratto biennale.