Il dialogo con il Genoa per Scamacca è oramai a buon punto e il club ligure sarebbe pronto a lasciar partire la giovane punta verso Torino nel caso in cui arrivasse un valido sostituto (si parla di Lemmers dall'Atalanta). Per la Juventus sarebbe un colpo importante soprattutto in ottica futura. In mediana c'è sempre il faro puntato su De Paul dell'Udinese per il quale Paratici è pronto a chiudere subito: i friulani chiedono non meno di 40 milioni, cifra insostenibile per la Juve a gennaio ma l'Udinese in estate aveva già declinato una proposta da 30 milioni del Leeds.

Un'apertura passerebbe dalla cessione di Federico Bernardeschi oramai ai bordi del progetto di Pirlo: l'ex Fiorentina gode di un buon mercato estero dalla Spagna all'Inghilterra con diversi club interessati. C'è la Real Sociedad che avrebbe già fatto capire di poter acquistare il giocatore ma non si tratterebbe di una soluzione gradita alla Juventus che vorrebbe soldi. Il club della Liga avrebbe messo sul piatto uno scambio con Willian Josè.