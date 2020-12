La Juventus è sorniona sul mercato, ma a differenza del passato dovrebbe essere molto attiva nel campagna acquisti di gennaio. Oltre a Bernardeschi potrebbero essere ceduti (solo in prestito) Frabotta e Portanova. Bryan Reynolds sembra sempre più vicino, anche se l'americano in caso di fumata bianca passerà in prestito al Cagliari. L'obiettivo principale del mercato della Juventus è quello di rinforzare l'attacco. Paratici ha in mente tante piste, da quelle soft come il ritorno di Llorente o Zaza o quella che porta all'esperto Leonardo Pavoletti. Ma sul tappeto ci sono i nomi di Giroud, presente nel mercato di tutte le società italiane, Milik, Diego Costa e soprattutto di Memphis Depay.

L'olandese è un pallino dei dirigenti bianconeri, che lo hanno visto da avversario in Champions lo scorso anno, e se lo vogliono devono sbrigarsi. Perché Depay è in scadenza, ma già a gennaio potrebbe lasciare il Lione, sarà così se l'Everton accelererà. La Juve dunque potrebbe inserirsi e con anticipo fare un'offerta importante all'ex del Manchester United.