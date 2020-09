Sfumato l'affare Edin Dzeko e tornato alla base Alvaro Morata, che è stato presentato proprio nella giornata di ieri, la Juventus rimane alla finestra per cogliere le opportunità di mercato degli ultimi giorni. Tra i giocatori seguiti da Paratici e dal resto della dirigenza bianconera c'è anche Federico Chiesa. Per l'attaccante della Fiorentina, che ha già fatto capire di voler partire, il club di Andrea Agnelli potrebbe fare un tentativo solo in caso di cessione di alcuni esuberi. I due più importanti, che potrebbero portare nelle casse della Juventus soldi da reinvestire, sono Khedira e Douglas Costa.